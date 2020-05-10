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В Ленинградской области откроют музей самоизоляции
10.5.2020 19:43
Фото: axar.az
Всех желающих призывают поучаствовать в сборе экспонатов для коллекции нового музея, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
Для этого необходимо на сайте museumathome.ru заполнить соответствующую анкету, чтобы отправить фото-, аудио- или видеоматериалы.
В коллекцию экспонатов виртуального музея самоизоляции также могут войти интересные рассказы об этом периоде, отмечается в сообщении.
Как стало известно, музей получит название "В шесть часов после пандемии". Предполагается, что проект стартует уже 16 мая.
По словам авторов этого необычного проекта, сейчас представилась уникальная возможность собрать свидетельства действительно важных вещей, которые "происходят с нами и в наших домах". Оставив что-либо на память, фото или видео, записанные мысли, люди могут привлечь внимание к по-настоящему значимых моментах жизни.
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