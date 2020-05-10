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Разработаны требования по проведению ЕГЭ с учетом пандемии
10.5.2020 14:06
Фото: kaluga-poisk.ru
Минпросвещения России совместно с Роспотребнадзором подготовило перечень требований, которые необходимо соблюдать во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Речь идет об обеспечении безопасности в период пандемии коронавируса, пояснил замглавы образовательного ведомства Дмитрий Глушко в эфире "Радио КП".
Как стало известно, организаторам необходимо соблюсти целый ряд требований, разработанных Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором. В частности, предусмотрены такие меры как измерение школьникам температуры, обработка рук, а также обеззараживание и санобработка в усиленном режиме.
Дмитрий Глушко пояснил, что сейчас рассматриваются самые разные варианты развития событий, и при самом негативном экзамены в девятых классах могут отменить. Однако к такому решению необходимо подготовиться, и точно об этом можно будет судить лишь после 12 мая.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что в этом году ЕГЭ необходимо перенести на конец лета или даже сентябрь. Проведение экзамена в июне нельзя считать безопасным, учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, подчеркивал министр.
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