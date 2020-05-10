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Под Омском задержан подозреваемый в убийстве ветерана ВОВ
10.5.2020 12:55
Фото: v-moldove.ru
Ветеран Великой Отечественной войны был убит в рабочем поселке Тевриз Омской области, сообщают российские СМИ.
Тело 96-летнего мужчины с явными признаками криминальной смерти было найдено родственниками в минувший четверг, 7 мая.
Причиной смерти ветерана стали множественные ножевые ранения, сообщается со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов. По факту ЧП ранее уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Оперативникам удалось довольно быстро установить личность подозреваемого, который оказался 65-летним жителем того же поселка. Он уже задержан, с ним работают следователи.
Как полагают правоохранители, убийство было совершено во время ссоры, вечером 6 мая, когда к ветерану зашел знакомый. Мужчина схватился за нож и нанес пожилому хозяину несколько ударов в область груди. Пострадавший от полученных ранений погиб на месте, а подозреваемый сразу же скрылся с места преступления.
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