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Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракеты
11:36
Фото: trueweek.com
На орбите Земли в минувшую пятницу, 8 мая, произошел взрыв топливного бака российского разгонного блока "Фрегат", информирует одно из подразделений по контролю космического пространства ВВС США.
Как передает ТАСС, после разрушения объекта образовались десятки обломков.
По данным пресс-службы 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, ими был зафиксирован взрыв на орбите топливного бака от российского разгонного блока "Фрегат-СБ". Свидетельств того, разрушение могло произойти в результате столкновения с неким другим объектом, при этом выявлено не было.
В Twitter эскадрильи уточняется, что взрыв случился в промежутке между 04:02 и 05:51 UTC (07:02 и 08:51 по Москве). Сейчас американские военные продолжают отслеживать более шестидесяти обломков, которые образовались после разрушения бака.
Известно, что речь идет о топливном баке, который использовался летом 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектор-Р".
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