Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракеты

11:36

Фото: trueweek.com



На орбите Земли в минувшую пятницу, 8 мая, произошел взрыв топливного бака российского разгонного блока "Фрегат", информирует одно из подразделений по контролю космического пространства ВВС США.



Как передает ТАСС, после разрушения объекта образовались десятки обломков.



По данным пресс-службы 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, ими был зафиксирован взрыв на орбите топливного бака от российского разгонного блока "Фрегат-СБ". Свидетельств того, разрушение могло произойти в результате столкновения с неким другим объектом, при этом выявлено не было.



В Twitter эскадрильи уточняется, что взрыв случился в промежутке между 04:02 и 05:51 UTC (07:02 и 08:51 по Москве). Сейчас американские военные продолжают отслеживать более шестидесяти обломков, которые образовались после разрушения бака.



Известно, что речь идет о топливном баке, который использовался летом 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектор-Р".



Автор: Злата Богатова

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