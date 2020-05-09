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Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракеты


11:36
Военные США зафиксировали взрыв в космосе бака российской ракетыФото: trueweek.com

На орбите Земли в минувшую пятницу, 8 мая, произошел взрыв топливного бака российского разгонного блока "Фрегат", информирует одно из подразделений по контролю космического пространства ВВС США.

Как передает ТАСС, после разрушения объекта образовались десятки обломков.

По данным пресс-службы 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, ими был зафиксирован взрыв на орбите топливного бака от российского разгонного блока "Фрегат-СБ". Свидетельств того, разрушение могло произойти в результате столкновения с неким другим объектом, при этом выявлено не было.

В Twitter эскадрильи уточняется, что взрыв случился в промежутке между 04:02 и 05:51 UTC (07:02 и 08:51 по Москве). Сейчас американские военные продолжают отслеживать более шестидесяти обломков, которые образовались после разрушения бака.

Известно, что речь идет о топливном баке, который использовался летом 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектор-Р".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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