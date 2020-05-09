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Ученые выяснили, как на астероиде Рюгу возникли красные полосы
9.5.2020 20:14
Фото: trashplanetdiy.com
Астрономы пришли к выводу, что залежи красных пород могли возникнуть после сближения этого астероида с Солнцем, передает ТАСС.
Японские исследователи изучали снимки, переданные зондом "Хаябуса-2".
Планетологи анализировали материалы, которые зонд "Хаябуса-2" собрал, когда осуществлял посадку на поверхность астероида Рюгу. В результате исследователи обнаружили свидетельства того, что таинственные залежи красных пород могли сформироваться в результате недавнего сближения этого небесного тела с Солнцем.
Своими выводами японские ученые поделились в статье, которая опубликована в журнале Science. Как отмечают специалисты, орбита астероида Рюгу на время менялась примерно 300 тыс. лет назад. В результате он сближался с Солнцем, и поверхность его в тот момент начинала прогреваться гораздо сильнее. Поэтому залежи органики и приобрели красный оттенок.
Зонд "Хаябуса-2" был запущен в конце 2014 года для изучения астероида Рюгу, включая сбор проб пород с его поверхности с последующей доставкой их на Землю. Проект был осуществлен в два этапа: аппарат приблизился к астероиду в феврале 2019 года и совершил выстрел пятиграммовой танталовой пулей. Когда она достигла поверхности небесного тела, зонд собрал образцы поднявшейся пыли.
Затем на Рюгу была сброшена бомба с 4,5 кг октогена, после чего на астероиде образовался кратер. Летом прошлого года "Хаябуса-2" вновь подлетел к поверхности небесного тела и исследовал точку взрыва. В тот момент он смог забрать, как полагают японские ученые, чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
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