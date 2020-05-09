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В Москве задержали банкира Олега Власова


9.5.2020 01:26
В Москве задержали банкира Олега ВласоваФото: vk.com

В российской столице задержали бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанка" Олега Власова.

Как передает ТАСС, банкира арестовали в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе свыше 500 млрд рублей за пределы РФ.

Столичный Тверской суд уже вынес решение об аресте Олега Власова на два месяца. Банкиру предъявили обвинение в создании преступного сообщества и осуществлении валютных операций по поддельным документам.

По версии следствия, денежные средства могли выводиться из России через молдавский банк в период 2013–2014 годов. В конце минувшего апреля в МВД РФ информировали от том, что молдавскому политику Ренато Усатому было предъявлено соответствующее обвинение. В числе фигурантов данного дела также оказался бизнесмен Владимир Плахотнюк.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок домашнего ареста американскому бизнесмену Майклу Калви до тринадцатого августа. Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняют в причастности к растрате средств банка "Восточный". На тот же срок по решению суда был продлен срок домашнего ареста и другим обвиняемым, в частности, партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, французскому гражданину Филиппу Дельпалю и Алексею Кордичеву, в прошлом возглавлявшему правление банка "Восточный". Все они были задержаны еще в феврале прошлого года.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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