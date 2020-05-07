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Майклу Калви продлили домашний арест до 13 августа
01:04
Фото: hibiny.com
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следственных органов: срок домашнего ареста американскому бизнесмену Майклу Калви продлен до тринадцатого августа.
Основателя инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняют в причастности к растрате средств банка "Восточный".
На тот же срок по решению суда был продлен срок домашнего ареста и другим фигурантам этого дела, в частности, партнеру Baring Vostok по индустрии финансового сектора, французскому гражданину Филиппу Дельпалю и Алексею Кордичеву, в прошлом возглавлявшему правление банка "Восточный". Все они были задержаны еще в феврале прошлого года.
На данный момент еще никто из обвиняемых по этому делу не начал давать признательные показания, передает агентство "Интерфакс". Расследование уже окончен, сейчас стороны продолжают ознакомление с материалами дела.
По версии следствия, в декабре 2015 года растрата была осуществлена посредством выдачи невозвратного кредита ПКБ. Ущерб от мошеннических действий составил два с половиной миллиарда рублей.
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