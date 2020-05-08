Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений

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Фото: rossaprimavera.ru



Роспотребнадзор разработал и уже направил в регионы страны методические рекомендации, позволяющие определить факторы, от которых может зависеть решение о постепенном снятии ограничительных мероприятий.



С информацией можно более подробно ознакомиться на официальном сайте ведомства.



Как отмечает Роспотребнадзор, на каждом этапе руководство субъектов РФ сможет принимать решения о тех или иных мероприятиях по предложению главных санитарных врачей регионов. Метод оценки готовности к постепенному снятию ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса, подразумевает ряд факторов.



В частности, речь идет о коэффициенте распространения заболевания, масштабов проводимого тестирования и объема свободного коечного фонда в медицинских учреждениях. В результате власти каждого субъекта смогут определять необходимые действия и сроки в индивидуальном порядке.



Предполагается, что первыми шагами по смягчению ограничений могут стать прогулки и занятия спортом на улице, открытие небольших объектов торговли непродовольственными товарами и оказания услуг, при которых исключается возможность одномоментного контакта значительного количества посетителей.



Затем работу возобновят предприятия торговли большей площади, а также некоторые образовательные организации. В ведомстве подчеркивают, что при этом будут сохраняться ограничения на число людей, одновременно находящихся в помещении, в частности, торговом зале.



Согласно последним официальным данным, за период с начала вспышки коронавируса в РФ было выявлено 187 859 случаев заражения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 202

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