|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В ВОЗ прокомментировали статистику по коронавирусу в России
19:54
Фото: vk.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал, с чем связаны растущие цифры по зараженным коронавирусом в России.
Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в сравнении с европейскими странами, в России эпидемия началась несколько позже.
Растущее количество выявленных в РФ новых случаев заражения коронавирусом также обусловлено повышением числа проводимых в нашей стране тестов. На эту тему Майкл Райан говорил во время сегодняшнего брифинга в Женеве. По словам представителя ВОЗ, отчасти рост числа зараженных связан с тем, что все больше тестов делают "как в городских зонах, так и сельских регионах".
Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения также отметил, что в сравнении с государствами Европы, в России коронавирусная инфекция начала распространяться чуть позже.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|