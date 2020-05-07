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Специалисты допускают скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
10:11
Фото: kurgan-med.ru
Судя по данным статистики за последние несколько суток, Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса.
С таким предположением выступил врач-инфекционист Валерий Безносенко, мнение которого приводит РБК.
Как заявил специалист, за последние пять дней прирост числа инфицированных связан преимущественно с тем, что растет количество тестируемых. По словам Валерия Безносенко, среди выявленных случаев заражения много бессимптомных и легких форм.
При этом практически не увеличивается уровень пациентов, которым потребовалась госпитализация. В сравнении с показателями двухнедельной давности уменьшилось количество инфицированных коронавирусом, которые находятся в больницах. Все это свидетельствует о том, что в России вполне вероятен "сценарий без взрывного пика".
По состоянию на 7 мая в России в общей сложности было зафиксировано 177 160 случаев заражения, в том числе, 11 231 - за последние сутки. Скончались за день 88 пациентов с коронавирусом, всего - 1625. Признаны излечившимися 23 803 человека.
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