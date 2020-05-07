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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге привлекли к ответственности женщину, которая упала в Вечный огонь
12:03
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Северной столицы отыскали и уже привлекли к ответственности 27-летнюю женщину, которая несколько дней назад упала в Вечный огонь.
По данным МВД, мать двоих детей в момент происшествия была пьяна.
Женщина, потушившая на мемориале на Марсовом поле Петербурга Вечный огонь, в момент инцидента находилась в сильном алкогольном опьянении, передает ТАСС. Со ссылкой на региональный главк МВД уточняется, что гражданку привлекли к административной ответственности и отпустили.
По данным представителей "Петербурггаза", повреждений конструкций мемориала после ЧП выявлено не было. К настоящему времени горение удалось восстановить.
Ранее стало известно о розыске женщины, упавшей в Вечный огонь. После того, как ее личность была установлена, 27-летняя мать двоих детей пояснила, что сделала это нечаянно.
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