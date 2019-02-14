Вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человек

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»
В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»
ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
ФНС указала причины выемки документов на предприятиях крупных агрохолдингов РФ
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человекВместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человек
Путин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГПутин предлагает ввести в Уголовный кодекс отдельное наказание для лидеров ОПГ
Ученые выяснили, что недосып повышает риск инсультаУченые выяснили, что недосып повышает риск инсульта
В индийском штате Джамму и Кашмир число жертв подрыва автобуса с военными возросло до 30В индийском штате Джамму и Кашмир число жертв подрыва автобуса с военными возросло до 30
В Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбойВ Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человек


13:37
Вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человекФото: vk.me

В Москве полиция задержала Алексея Кордичева, который в прошлом возглавлял правление банка "Восточный", и Майкла Kалви, являющегося основателем компании Baring Vostok.

Следователи собираются просить суд об аресте в общей сложности шести фигурантов этого дела.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря столичного Басманного суда Юнону Цареву, на сегодняшний день по этому делу полиция задержала шесть человек. Помимо Алексея Кордичева и Майкла Калви, речь идет о занимающем пост директора по инвестициям Иване Зюзине, партнерах компании Вагане Абгаряне и Филиппе Дельпале,  а также Максиме Владимирове.

Задержанным инкриминируют мошеннические действия, совершенные в особо крупных размерах. Фабула обвинения на данный момент не уточняется. Известно лишь, что ходатайство об аресте Кордичева суд намерен рассмотреть уже сегодня, 15 февраля.

Каких-либо официальных комментариев по поводу данного уголовного дела со стороны следственных органов пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 309

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Абэ: Токио заключит мирный договор с Москвой только после определения границыАбэ: Токио заключит мирный договор с Москвой только после определения границы
В Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом домеВ Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Посол США призвал Берлин к увеличению расходов на оборону из-за РоссииПосол США призвал Берлин к увеличению расходов на оборону из-за России
Экс-главу одного из районов Омской области осудили на 9,5 лет за убийство женыЭкс-главу одного из районов Омской области осудили на 9,5 лет за убийство жены
Петербургские чиновники вышли убирать снег и лед с городских улицПетербургские чиновники вышли убирать снег и лед с городских улиц

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 834


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru