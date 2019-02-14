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Вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok в Москве задержаны 5 человек
13:37
Фото: vk.me
В Москве полиция задержала Алексея Кордичева, который в прошлом возглавлял правление банка "Восточный", и Майкла Kалви, являющегося основателем компании Baring Vostok.
Следователи собираются просить суд об аресте в общей сложности шести фигурантов этого дела.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря столичного Басманного суда Юнону Цареву, на сегодняшний день по этому делу полиция задержала шесть человек. Помимо Алексея Кордичева и Майкла Калви, речь идет о занимающем пост директора по инвестициям Иване Зюзине, партнерах компании Вагане Абгаряне и Филиппе Дельпале, а также Максиме Владимирове.
Задержанным инкриминируют мошеннические действия, совершенные в особо крупных размерах. Фабула обвинения на данный момент не уточняется. Известно лишь, что ходатайство об аресте Кордичева суд намерен рассмотреть уже сегодня, 15 февраля.
Каких-либо официальных комментариев по поводу данного уголовного дела со стороны следственных органов пока не последовало.
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