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СМИ рассказали о связи гибели Босова с задержанием Быкова
7.5.2020 22:20
Фото: vk.com
Как стало известно, владелец группы "Аллтек" должен был давать показания по уголовному делу, которое возбудили в отношении его давнего друга и партнера, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на собственные источники.
Напомним, тело миллиардера Дмитрия Босова было найдено в его особняке накануне, 6 мая.
В публикации отмечается, что бизнесмен мог совершить самоубийство в связи с задержанием Анатолия Быкова. Красноярского бизнесмена и политика подозревают в двойном убийстве, которое было совершено около двадцати шести лет назад. Как пишет "МК", владелец группы "Аллтек" Дмитрий Босов в прошлом имели деловые связи, занимаясь бизнесом в сфере природных ресурсов.
По мнению авторов материала, Босову предстоял сложный выбор - свидетельствовать в пользу давнего знакомого либо согласиться обличать подозреваемого. Возможно, это стало еще одним фактором, который вывел миллиардера из душевного равновесия.
Между гибелью олигарха и задержанием экс-депутата прошло немногим больше суток. Вскоре журналисты напомнили о том, что когда-то взаимоотношения Босова и Быкова заключались в том, что бизнесмен поставлял материалы, необходимые для непрерывного цикла, на Красноярский алюминиевый завод.
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