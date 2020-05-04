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В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов
20:35
Фото: rbk.ru
Следственные органы Московской области приступили к выяснению обстоятельств гибели миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит" Дмитрия Босова.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, речь может идти о самоубийстве.
По предварительным данным, российский миллиардер Дмитрий Босов был найден погибшим в селе Усово в Подмосковье. Рядом с его телом оперативники обнаружили пистолет Glock 19 gen 4, рассказала официальный представитель регионального управления СКР Ольга Врадий.
Отмечается, что причиной гибели Босова стало огнестрельное ранение. Предположительно, бизнесмен сам нанес себе смертельную травму. Тело миллиардера в его собственном доме обнаружили родственники, пояснила Врадий. Какие-либо другие подробности пока не озвучивались.
Ранее у российских правоохранительных органов появились претензии к компаниям Босова, напоминает агентство "Интерфакс". В частности, у ФСБ возникли подозрения в том, что "Арктическая горная компания", входящая в структуру "Востокугля", могла незаконно добывать уголь на Таймыре.
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