ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США убили ученого, исследовавшего коронавирус
В США убили ученого, исследовавшего коронавирус
В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле
В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле
ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемии
ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Появились фото кораблей НАТО в Баренцевом мореПоявились фото кораблей НАТО в Баренцевом море
Трамп и Путин провели телефонный разговорТрамп и Путин провели телефонный разговор
КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20
Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчатокВласти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток
Скончалась заболевшая COVID-19 главврач столичной поликлиникиСкончалась заболевшая COVID-19 главврач столичной поликлиники

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20


7.5.2020 14:29
КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20Фото: vk.com

Континентальная хоккейная лига в текущем сезоне не станет определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.

Как указывается в соответствующем заявлении лиги, такое решение приняли, учитывая невозможность продолжения чемпионата.

Отмечается, что выбор победителя и призеров по результатам первого этапа либо согласно каким-либо рейтингам не согласуется со спортивными принципами. Проанализировав сложившуюся обстановку, был сделан вывод о том, что на данный момент не существует никаких объективных и справедливых критериев, которые бы позволили назвать чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров.

Ранее в КХЛ, объявив о досрочном завершении сезона, присвоили "технически единое место 1-8. Решение не влекло за собой каких-либо правовых последствий для клубов. Указывалось, что названия команд, сумевших пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина, перечислялись по алфавиту, начиная с казанского "Ак Барса" и заканчивая столичным ЦСКА.

При этом места с 9-го по 24-е распределялись согласно спортивному принципу и в соответствии с пп. 7-8 ст. 24 Спортивного регламента КХЛ". В частности, девятыми стали хоккеисты омского "Авангарда", а следом за ними - на 10-м и 11-местах "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Спартак" (Москва). Минское "Динамо" расположилось на последнем, 24-м месте.

Напомним, футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" был официально признан Чемпионом Франции после того, как было объявлено о досрочном завершении первенства из-за пандемии коронавируса.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Трамп и Путин провели телефонный разговорТрамп и Путин провели телефонный разговор
В Японии режим ЧС из-за коронавируса продлили до летаВ Японии режим ЧС из-за коронавируса продлили до лета
Минздрав сообщает о росте числа детей с коронавирусомМинздрав сообщает о росте числа детей с коронавирусом
Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и врачей, спасших его от COVID-19Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и врачей, спасших его от COVID-19
Ученые установили еще один способ получения воды коаламиУченые установили еще один способ получения воды коалами

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru