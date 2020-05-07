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КХЛ не будет называть победителя сезона-2019/20
7.5.2020 14:29
Фото: vk.com
Континентальная хоккейная лига в текущем сезоне не станет определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
Как указывается в соответствующем заявлении лиги, такое решение приняли, учитывая невозможность продолжения чемпионата.
Отмечается, что выбор победителя и призеров по результатам первого этапа либо согласно каким-либо рейтингам не согласуется со спортивными принципами. Проанализировав сложившуюся обстановку, был сделан вывод о том, что на данный момент не существует никаких объективных и справедливых критериев, которые бы позволили назвать чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров.
Ранее в КХЛ, объявив о досрочном завершении сезона, присвоили "технически единое место 1-8. Решение не влекло за собой каких-либо правовых последствий для клубов. Указывалось, что названия команд, сумевших пробиться в четвертьфинал Кубка Гагарина, перечислялись по алфавиту, начиная с казанского "Ак Барса" и заканчивая столичным ЦСКА.
При этом места с 9-го по 24-е распределялись согласно спортивному принципу и в соответствии с пп. 7-8 ст. 24 Спортивного регламента КХЛ". В частности, девятыми стали хоккеисты омского "Авангарда", а следом за ними - на 10-м и 11-местах "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Спартак" (Москва). Минское "Динамо" расположилось на последнем, 24-м месте.
Напомним, футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" был официально признан Чемпионом Франции после того, как было объявлено о досрочном завершении первенства из-за пандемии коронавируса.
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