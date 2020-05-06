ИнтерНовости - новости в стране и мире
Хаменеи: Иран может вывести спутник на геосинхронную орбиту
Хаменеи: Иран может вывести спутник на геосинхронную орбиту
В Кировской области вакцину от полиомиелита исследуют на эффективность против COVID-19
В Кировской области вакцину от полиомиелита исследуют на эффективность против COVID-19
МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов
МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трамп и Путин провели телефонный разговорТрамп и Путин провели телефонный разговор
Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчатокВласти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток
Задержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий БыковЗадержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
После гибели собак из монастырского приюта под Тулой возбудили уголовное делоПосле гибели собак из монастырского приюта под Тулой возбудили уголовное дело
ВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемииВОЗ направляет в Китай миссию для расследования причин пандемии

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток


14:01
Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчатокФото: modscheats.ru

В российской столице станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "России 24".

Градоначальник подчеркнул, что рано говорить о каких-либо ослаблениях.

Увеличивая число тех, кто имеет возможность работать, власти понимают, что за этим последует рост передвижений на транспорте, пояснил Сергей Собянин. Необходимо попытаться "каким-то образом отчасти компенсировать" взаимодействие этого количества людей, общающихся друг с другом. Поэтому вводится дополнительный режим самоизоляции на метрополитене и ряд других мер.

В числе новых, более жестких требований, отметил столичный градоначальник, обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте. Кроме того, в силе пока остаются и другие ограничения, касающиеся передвижений по Москве, включая электронные пропуска.

Изменения вступают в силу с 12 мая и будут действовать вплоть до специального распоряжения.

Ранее Собянин сделал заявление о том, что с 12 мая могут снять запрет на работу промышленных и строительных предприятий. В результате трудиться вновь смогут около полумиллиона жителей Москвы.

По последним данным, в России коронавирусом заразились уже 177 160 человек, наша страна вышла на пятое место в мире, за сутки обогнав Францию и ФРГ. За минувший день было выявлено более 11,2 тыс. инфицированных COVID-19, в том числе, 6703 - в Москве. В столице зафиксировано уже 92 676 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 284

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Собянин допустил создание временных госпиталей на ВДНХ и стадионахСобянин допустил создание временных госпиталей на ВДНХ и стадионах
Меркель назвала стоимость создания вакцины от COVID-19Меркель назвала стоимость создания вакцины от COVID-19
В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»
Один из крупнейших лунных метеоритов выставлен на торгиОдин из крупнейших лунных метеоритов выставлен на торги
В Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по СирииВ Израиле отказались комментировать сообщения об авиаударах по Сирии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru