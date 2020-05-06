Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Москвы вводят режим обязательного ношения масок и перчаток

14:01

Фото: modscheats.ru



В российской столице станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "России 24".



Градоначальник подчеркнул, что рано говорить о каких-либо ослаблениях.



Увеличивая число тех, кто имеет возможность работать, власти понимают, что за этим последует рост передвижений на транспорте, пояснил Сергей Собянин. Необходимо попытаться "каким-то образом отчасти компенсировать" взаимодействие этого количества людей, общающихся друг с другом. Поэтому вводится дополнительный режим самоизоляции на метрополитене и ряд других мер.



В числе новых, более жестких требований, отметил столичный градоначальник, обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте. Кроме того, в силе пока остаются и другие ограничения, касающиеся передвижений по Москве, включая электронные пропуска.



Изменения вступают в силу с 12 мая и будут действовать вплоть до специального распоряжения.



Ранее Собянин сделал заявление о том, что с 12 мая могут снять запрет на работу промышленных и строительных предприятий. В результате трудиться вновь смогут около полумиллиона жителей Москвы.



По последним данным, в России коронавирусом заразились уже 177 160 человек, наша страна вышла на пятое место в мире, за сутки обогнав Францию и ФРГ. За минувший день было выявлено более 11,2 тыс. инфицированных COVID-19, в том числе, 6703 - в Москве. В столице зафиксировано уже 92 676 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



Автор: Злата Богатова

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