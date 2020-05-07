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В созвездии Телескопа найдена самая близкая к Земле черная дыра
7.5.2020 12:47
Фото: vk.com
Международный исследовательский коллектив, в который входили астрономы из Европы и Соединенных Штатов, смог установить, что в действительности гигантская звезда HR6819 представляет собой три разных объекта. Один из них при этом является ближайшей к Земле черной дырой, считают специалисты.
Описание своего открытия исследователи опубликовали в научном журнале Astronomy & Astrophysics, передает ТАСС.
Речь идет о гигантской звезде HR6819 представляет собой три разных объекта. Один из них при этом является ближайшей к Земле черной дырой, считают специалисты, которая располагается в созвездии Телескопа. По мнению специалистов, она представляет собой сразу три различных объекта.
Как отмечает один из авторов этой статьи, научный сотрудник Астрономического института АН Чехии Петр Гадрава, он и его коллеги были весьма удивлены, когда выяснили, что это звездная система представляет собой первую точку в космосе, где черную дыру можно рассмотреть невооруженным взглядом.
Ранее духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи заявил о том, что его страна может выводить свои спутники на геосинхронную орбиту. Политик подчеркнул, что государство, которое готово к запуску ракеты-носителя со скоростью 7,5 тыс. м/с и выводу спутников на орбиту 36 тыс. км, может добиться серьезного развития оборонной промышленности.
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