|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казани выпала из окна шестилетняя девочка
6.5.2020 21:56
Фото: livejournal.com
Следственные органы Татарстана приступили к проверке по факту ЧП на улице Кулахметова в Казани.
Сегодня утром шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома, получив смертельные травмы.
Девочка, получившая тяжелейшие травмы, скончалась в автомобиле скорой помощи. По итогам проверки позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, указано на официальном сайте республиканского СУ СКР.
В ходе начатого разбирательства установлено, что погибший ребенок гостил у бабушки со своей сестрой. Хозяйка квартиры утром ушла на работу. По словам женщины, в тот момент обе девочки еще спали.
Ранее стало известно о гибели двух братьев, семи и десяти лет, на улице Талалихина в центре Москвы. Мальчики получили смертельные травмы, выпав из окна квартиры, где проживает их семья.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|