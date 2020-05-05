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ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
13:56
Фото: kaluga-poisk.ru
В российском правительстве допускают, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году может быть перенесено из-за распространения коронавируса.
Предполагается, что речь идет о планах назначить мероприятия на середину июля или даже начало августа, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на источник в кабмине отмечается, что в правительстве допускают сдвиг начала учебного года в вузах. С учетом того, как будет складываться эпидемиологическая обстановка в России, начало занятий могут перенести на 1 октября.
В минувший вторник, 5 мая, глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что экзамены предполагается начать проводить с 8 июня. Вместе с тем, в ведомстве допускают, что дата будет пересмотрена.
По словам министра, возможная корректировка произойдет после 12 мая, в зависимости от развития ситуации. На эту тему Кравцов высказался в эфире программы "Диалог", которая выходит на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Глава ведомства подчеркнул, что главным приоритетом является забота о здоровье школьников. Экзамен будет организован лишь тогда, когда будет полная уверенность в его безопасно и соответствии требованиям Роспотребнадзора.
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