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В Эстонии с 11 мая возобновят работу торговые центры
5.5.2020 22:05
Фото: summerhotels.ru
Решение о скором открытии торговых центров было принято правительственной комиссией, которая занимается вопросами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, здоровьем граждан и экономическими проблемами, сообщила пресс-служба министерства экономики Эстонии.
Предполагается, что уже 11 мая вновь начнут работу торговые центры, а также кафе, рестораны и других мест общественного питания. До момента, когда обстановка полностью нормализуется, им придется пока еще соблюдать ряд ограничений.
Согласно требованиям властей, в общественном месте могут находиться лишь по двое человек. При этом дистанция между посетителями должна составлять как минимум два метра. При визитах в магазины настоятельно рекомендуется соблюдать масочный режим.
Администрация магазинов также обязана должным образом обеспечивать своих клиентов средствами дезинфекции и регулярно проводить соответствующую обработку помещений.
Закрытыми в Эстонии пока остаются кинотеатры, боулинг-центры, игровые комнаты и прочие досуговые места, а также музейные учреждения, театры и концертные залы.
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