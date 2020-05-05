ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
Японцев призывают звонить по видеосвязи одичавшим угрям
Японцев призывают звонить по видеосвязи одичавшим угрям
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавирусаВ Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавируса
Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений МикринУмер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на РоссиюГлава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домахВ России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
Nike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и СШАNike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавируса


5.5.2020 21:47
В Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавирусаФото: livejournal.com

В Омске покинул пост главный врач больницы, где была зафиксирована вспышка коронавируса, передает ТАСС. На сегодняшний день в этом медицинском учреждении находятся порядка четырехсот пациентов.

В городской больнице № 1 им. Кабанова были инфицированы 16 пациентов, после чего по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев. Накануне, 4 мая, в данном медицинском учреждении ввели карантин, сообщается со ссылкой на Минздрав Омской области.

После того, как в медучреждении произошла вспышка коронавируса будут протестированы все пациенты и сотрудники, отметили представители местных властей. На сегодняшний день уже успели обследовать 70% врачей и персонала. Согласно предварительным результатам, зараженных среди них нет.

Ранее в соцсетях, а потом и прессе распространились видеоматериалы, на которых была запечатлена очередь: медработники ожидали сдачи тестов на коронавирус. При этом они не соблюдали должной дистанции.

На территории Омской области зарегистрирован 191 случай инфицирования  COVID-19. 42 пациента выздоровели, пять скончались.

По последним официальным данным на 5 мая, с начала распространения коронавируса в России было выявлено 145 268 случаев заражения. Признаны излечившимися более 18 тыс. инфицированных. Скончались 1 356 человек, информирует федеральный штаб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Подмосковье замглавы УМВД вымогал взяткуВ Подмосковье замглавы УМВД вымогал взятку
Составлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 годаСоставлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года
В России за сутки коронавирус выявили еще у 9 623 человекВ России за сутки коронавирус выявили еще у 9 623 человек
На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен БелоусовНа время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов
В годовщину одесской трагедии МИД РФ отметил безнаказанность виновныхВ годовщину одесской трагедии МИД РФ отметил безнаказанность виновных

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru