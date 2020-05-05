Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавируса

5.5.2020 21:47

Фото: livejournal.com



В Омске покинул пост главный врач больницы, где была зафиксирована вспышка коронавируса, передает ТАСС. На сегодняшний день в этом медицинском учреждении находятся порядка четырехсот пациентов.



В городской больнице № 1 им. Кабанова были инфицированы 16 пациентов, после чего по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев. Накануне, 4 мая, в данном медицинском учреждении ввели карантин, сообщается со ссылкой на Минздрав Омской области.



После того, как в медучреждении произошла вспышка коронавируса будут протестированы все пациенты и сотрудники, отметили представители местных властей. На сегодняшний день уже успели обследовать 70% врачей и персонала. Согласно предварительным результатам, зараженных среди них нет.



Ранее в соцсетях, а потом и прессе распространились видеоматериалы, на которых была запечатлена очередь: медработники ожидали сдачи тестов на коронавирус. При этом они не соблюдали должной дистанции.



На территории Омской области зарегистрирован 191 случай инфицирования COVID-19. 42 пациента выздоровели, пять скончались.



По последним официальным данным на 5 мая, с начала распространения коронавируса в России было выявлено 145 268 случаев заражения. Признаны излечившимися более 18 тыс. инфицированных. Скончались 1 356 человек, информирует федеральный штаб.



Автор: Злата Богатова

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