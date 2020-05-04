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Ученые установили еще один способ получения воды коалами
4.5.2020 18:11
Фото: akamaihd.net
Австралийским исследователям удалось обнаружить еще один способ получения воды коалами, который ранее еще не был известен специалистам.
Результатами своих наблюдений ученые поделились в статье, которую опубликовал журнал Ethology.
Ранее считалось, что коалы почти всю необходимую им воду получают, поедая листья эвкалипта. По данным специалистов, ежедневно они употребляют примерно полкилограмма такой пищи.
В течение последних лет, когда в Австралии фиксируются продолжительные периоды засухи, ученые заметили, что коалы все чаще погибают от тепловых ударов. В результате исследователи приняли решение усилить наблюдение за животными, чтобы выяснить причины тенденции.
Оказалось, что во время или сразу после дождя коалы активно слизывают воду со стволов деревьев. Как свидетельствуют данные наблюдений, некоторые животные могли делать это в течение получаса.
Ученые отмечают, что ранее за коалами наблюдали лишь в хорошую погоду, поэтому такой способ получения воды оставался неизвестным.
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