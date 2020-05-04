ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Южной Корее названа возможная причина второй волны эпидемии
В Южной Корее названа возможная причина второй волны эпидемии
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию
COVID-19 не помешает запуску корабля Crew Dragon
COVID-19 не помешает запуску корабля Crew Dragon
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений МикринУмер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на РоссиюГлава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домахВ России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать из-за COVID-19В Калининградской области более 300 медиков отказались работать из-за COVID-19
Ученые установили еще один способ получения воды коаламиУченые установили еще один способ получения воды коалами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые установили еще один способ получения воды коалами


4.5.2020 18:11
Ученые установили еще один способ получения воды коаламиФото: akamaihd.net

Австралийским исследователям удалось обнаружить еще один способ получения воды коалами, который ранее еще не был известен специалистам.

Результатами своих наблюдений ученые поделились в статье, которую опубликовал журнал Ethology.

Ранее считалось, что коалы почти всю необходимую им воду получают, поедая листья эвкалипта. По данным специалистов, ежедневно они употребляют примерно полкилограмма такой пищи.

В течение последних лет, когда в Австралии фиксируются продолжительные периоды засухи, ученые заметили, что коалы все чаще погибают от тепловых ударов. В результате исследователи приняли решение усилить наблюдение за животными, чтобы выяснить причины тенденции.

Оказалось, что во время или сразу после дождя коалы активно слизывают воду со стволов деревьев. Как свидетельствуют данные наблюдений, некоторые животные могли делать это в течение получаса.

Ученые отмечают, что ранее за коалами наблюдали лишь в хорошую погоду, поэтому такой способ получения воды оставался неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Саратове министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масокВ Саратове министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масок
Меркель назвала стоимость создания вакцины от COVID-19Меркель назвала стоимость создания вакцины от COVID-19
Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений МикринУмер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона КураеваПатриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева
Минобороны рассекретило документы о взятии БерлинаМинобороны рассекретило документы о взятии Берлина

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru