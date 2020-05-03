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Помпео заявил о доказательствах распространения коронавируса из лаборатории в Ухане


3.5.2020 19:47
Помпео заявил о доказательствах распространения коронавируса из лаборатории в УханеФото: parstoday.com

Соединенные Штаты уже располагают достаточно убедительными доказательствами того, что Пекин скрыл часть сведений о распространении нового коронавируса.

С таким утверждением в телеэфире выступил американский госсекретарь Майкл Помпео.

В Вашингтоне на данный момент располагают доказательствами того, что коронавирус нового типа якобы начал распространяться в результате некой ошибки, которая произошла в одной из лабораторий китайского Уханя. Однако власти КНР скрывают информацию о том, которая бы позволила выяснить, что же спровоцировало пандемию коронавируса, заявил в эфире телеканала ABC глава Госдепа США Майкл Помпео.

Отвечая на вопрос о том, располагает ли администрация США какими-либо свидетельствами в пользу этой версии, американский дипломат заявил о наличии "серьезных доказательств". Помпео вновь заговорил о том, что все началось в китайском Ухане, и в Вашингтоне уже давно на это указывают. "Китай и ранее заражал мир", - добавил глава Госдепартамента.

В Китае, отметил Помпео, и в прошлом действовали лаборатории, работа в которых не соответствует стандартам. В результате пандемия стала уже не первым случаем, когда "мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории", - утверждал представитель Вашингтона.

Комментируя предположения о том, что коронавирус мог быть создан искусственно, Помпео сказал, что доверяет мнению самых лучших экспертов. А они "пока считают, что он был создан человеком". О каких именно экспертах может идти речь, госсекретарь не уточнил. При этом он проигнорировал журналиста ABC, который напомнил о недавних выводах американского разведсообщества. Объявив о завершении расследования, оно информировало о том, что вирус вряд ли был создан искусственно.

Ранее появились сведения о том, что Китай не разрешает ВОЗ участвовать в расследовании по возникновению COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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