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Глава Роспотребнадзора допускает продление ограничений
15:58
Фото: pronedra.ru
Россиянам необходимо "пересидеть" майские праздники, иначе возможно продление ограничительных мер вплоть до июня, заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора высказалась на эту тему в интервью телеканалу "Россия 1".
Учитывая темпы распространения коронавируса, если россияне не будут соблюдать требования изоляции, возможно продление ограничительных мер. "Все может быть, да", – подтвердила Анна Попова в ответ на соответствующее предположение ведущего. Как заявила глава Роспотребнадзора, ситуация может сложиться так, что придется "сидеть долго, до июня, как минимум".
В случае, если сейчас россияне перестанут соблюдать ограничения, введенные из-за эпидемической ситуации, уже к 12 мая станет очевидно, что меры необходимо усиливать.
По последним официальным данным, которые сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки в нашей стране было выявлено 10 633 новых случая заражения. Инфицированные зафиксированы на территории 85 регионов РФ. В общей сложности количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 134 687 человек.
Ранее стало известно о решении главы Нижегородской области Глеба Никитина объявить карантин сразу в семи населенных пунктах. Число заразившихся коронавирусом в регионе достигло почти 2,7 тыс. человек: за минувшие сутки подтверждены 250 положительных анализов, днем раньше - 320.
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