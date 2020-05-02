Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нижегородской области закрыли на карантин семь населенных пунктов

2.5.2020 22:17

Фото: kurgan-med.ru



Со 2 мая карантин объявлен на территории сразу семи населенных пунктов Нижегородской области, передают российские СМИ со ссылкой на местную администрацию. На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 2 443 человек. За минувшие сутки подтверждены 320 анализов.



Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление, согласно которому на карантин закрываются семь населенных пунктов. Как информирует пресс-служба губернатора, новые ограничительные меры распространяются на городской округ Выкса, города Кулебаки и Павлово, рабочий поселок Гремячево в городском округе Кулебаки, поселок Мухтолово Ардатовского района, село Починки в Починковском районе и рабочий поселок Тумботино в Павловском районе.



Необходимость введения карантина связана с продолжающимся ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией. Отмечается, что на указанных территориях, где зафиксированы очаги, располагаются важные для области предприятия. С этим связана традиционно активная миграция местного населения.



По данным региональных СМИ, которые цитируют предписание о карантинных мерах в Павлове главного санврача Наталии Кучеренко, в этом городе заболеваемость в три раза выше среднего уровня по области. На сегодняшний день в Павлове она составляет 194 на 100 тыс. жителей, тогда как в регионе - 66. В общей сложности в городе уже выявили 122 случая заражения коронавирусной инфекцией.



Автор: Злата Богатова

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