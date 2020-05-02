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Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и врачей, спасших его от COVID-19
2.5.2020 21:31
Фото: yenicag.ru
Британский премьер Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс дали своему сыну имя в честь их дедушек.
Кроме того, пара решила назвать ребенка, появившегося на свет в конце апреля, в честь врачей, спасших политика от коронавирусной инфекции.
По словам Кэрри Симондс, малышу решили дать имя, которое в полном виде звучит как Уилфред Лоури Николас Джонсон. Сообщив об этом в соцсети, невеста Бориса Джонсона пояснила, что Уилфред - имя деда ее жениха, а Лоури - имя ее собственного деда.
Николасами звали врачей, которые не так давно смогли спасти Борису Джонсону жизнь, когда он попал в больницу с коронавирусом, подчеркнула 32-летняя Симондс.
Ребенок, ставший первенцем для Симондс и пятым для Джонсона, появился на свет в одной из клиник Лондона 29 апреля. У 55-летнего политика уже есть четверо взрослых детей, рожденных от двух жен.
Ранее стало известно, что премьер-министр, недавно перенесший коронавирус, не будет отправляться в отпуск из-за рождения ребенка, он уже вернулся к работе. Как сообщала BBC со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, возможно, Джонсон "возьмет короткий отцовский отпуск" через некоторое время.
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