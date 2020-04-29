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Джонсон не будет брать отпуск в связи с рождением сына
29.4.2020 21:44
Фото: yenicag.ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет отправляться в отпуск из-за рождения ребенка, он уже вернулся к работе, сообщает сегодня BBC.
Со ссылкой на представителя Даунинг-стрит уточняется, что возможно Джонсон "возьмет короткий отцовский отпуск" через некоторое время.
Невеста 55-летнего британского премьера Кэрри Симондс подарила сегодня утром ему сына. Как заявили представители пары, счастливые родители "выражают благодарность фантастической команде родильного отделения".
По словам отца политика Стэнли Джонсона, он взволнован и при этом абсолютно счастлив.
Малыш и его 32-летняя мама здоровы, пока они находятся под присмотром специалистов.
В начале апреля Борис Джонсон заболел COVID-19 и был вынужден некоторое время провести в реанимации. Не так давно он поправился и уже вернулся к работе. В период отсутствия на посту премьер-министра его заменял глава МИД королевства Доминик Рааб.
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