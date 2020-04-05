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СМИ: Бориса Джонсона собираются подключить к ИВЛ


02:02
СМИ: Бориса Джонсона собираются подключить к ИВЛФото: u-f.ru

Зараженного коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу, сообщает канцелярия главы правительства.

Как стало известно, 55-летний Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, пройдет дополнительное обследование.

Медики рекомендовали госпитализацию для проведения анализов - у Бориса Джонсона спустя десять дней после выявления коронавируса сохраняются симптомы. Поэтому политик решил прислушаться к совету своего врача и согласился лечь в больницу.

Несмотря на недуг, Джонсон продолжает руководить страной. В случае его нетрудоспособности, обязанности главы правительства перейдут министру иностранных дел королевства Доминику Раабу.

Газета Financial Times со ссылкой на помощников премьера отмечает, что у него все еще держится сильная температура. При этом подчеркивается, что нет речи об экстренной госпитализации.

Вместе с тем, как передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, врачи собираются подключить Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.

Ранее COVID-19 выявили у подруги британского премьер-министра Кэрри Симондс. Невеста Бориса Джонсона, которая находится на позднем сроке беременности, сообщает, что уже идет на поправку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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