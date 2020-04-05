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Женская сеть myJulia.ru
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СМИ: Бориса Джонсона собираются подключить к ИВЛ
02:02
Фото: u-f.ru
Зараженного коронавирусом премьера Великобритании положили в больницу, сообщает канцелярия главы правительства.
Как стало известно, 55-летний Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирус, пройдет дополнительное обследование.
Медики рекомендовали госпитализацию для проведения анализов - у Бориса Джонсона спустя десять дней после выявления коронавируса сохраняются симптомы. Поэтому политик решил прислушаться к совету своего врача и согласился лечь в больницу.
Несмотря на недуг, Джонсон продолжает руководить страной. В случае его нетрудоспособности, обязанности главы правительства перейдут министру иностранных дел королевства Доминику Раабу.
Газета Financial Times со ссылкой на помощников премьера отмечает, что у него все еще держится сильная температура. При этом подчеркивается, что нет речи об экстренной госпитализации.
Вместе с тем, как передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии, врачи собираются подключить Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Ранее COVID-19 выявили у подруги британского премьер-министра Кэрри Симондс. Невеста Бориса Джонсона, которая находится на позднем сроке беременности, сообщает, что уже идет на поправку.
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