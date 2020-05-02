Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России система школьных оценок не позволяет выделить одаренных детей

2.5.2020 17:34

Фото: kaluga-poisk.ru



Действующая в школах России система оценок не позволяет выделять одаренных детей среди сверстников, показало исследование.



Отмечается, что успеваемость за четверти и год может зависеть от личного отношения педагогов к детям.



Отчет о проведенном исследовании опубликован в научном журнале British Journal for Educational Psychology, передает ТАСС.



Ученые анализировали успеваемость и психологические особенности одаренных российских школьников, сравнивая уровень с показателями сверстников, которые получают знания в обычных школах. Выяснилось, что годовые оценки у ребят практически не отличаются, тогда как результаты за экзамен ГИА обнаружили существенную разницу.



Как пояснил один из авторов исследования, старший научный сотрудник Научно-технологического университета "Сириус" Максим Лиханов, нередко можно услышать, что мотивацию и высокую успеваемость стоит считать синонимами одаренности. Подобное мнение разделяет немало педагогов. Однако такая точка зрения объясняет различия между одаренными ребятами и их сверстниками лишь одной чертой или качеством.



Специалисты задались целью выяснить, как сильно две группы школьников могут различаться в зависимости от совокупности личностных характеристик и академической успешности. Исследование охватило более 900 школьников из образовательного центра "Сириус", где учатся наиболее способные дети со всей страны, и около 1,2 тыс. детей, посещающих общеобразовательные школы в разных регионах РФ.



Ученые предлагали детям ряд вопросов, и оценивали их успеваемость по русскому языку и математике, а также учитывали результаты государственного экзамена ГИА, который в России сдают в девятом классе.



Автор: Злата Богатова

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