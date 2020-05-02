|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В России система школьных оценок не позволяет выделить одаренных детей
2.5.2020 17:34
Фото: kaluga-poisk.ru
Действующая в школах России система оценок не позволяет выделять одаренных детей среди сверстников, показало исследование.
Отмечается, что успеваемость за четверти и год может зависеть от личного отношения педагогов к детям.
Отчет о проведенном исследовании опубликован в научном журнале British Journal for Educational Psychology, передает ТАСС.
Ученые анализировали успеваемость и психологические особенности одаренных российских школьников, сравнивая уровень с показателями сверстников, которые получают знания в обычных школах. Выяснилось, что годовые оценки у ребят практически не отличаются, тогда как результаты за экзамен ГИА обнаружили существенную разницу.
Как пояснил один из авторов исследования, старший научный сотрудник Научно-технологического университета "Сириус" Максим Лиханов, нередко можно услышать, что мотивацию и высокую успеваемость стоит считать синонимами одаренности. Подобное мнение разделяет немало педагогов. Однако такая точка зрения объясняет различия между одаренными ребятами и их сверстниками лишь одной чертой или качеством.
Специалисты задались целью выяснить, как сильно две группы школьников могут различаться в зависимости от совокупности личностных характеристик и академической успешности. Исследование охватило более 900 школьников из образовательного центра "Сириус", где учатся наиболее способные дети со всей страны, и около 1,2 тыс. детей, посещающих общеобразовательные школы в разных регионах РФ.
Ученые предлагали детям ряд вопросов, и оценивали их успеваемость по русскому языку и математике, а также учитывали результаты государственного экзамена ГИА, который в России сдают в девятом классе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|