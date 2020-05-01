Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки коронавирус выявили еще у 9 623 человек

12:18

Фото: vk.com



В 83 регионах России за минувшие сутки было выявлено более 9 тыс. человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.



Уровень прироста числа инфицированных остается рекордным третий день подряд.



Как стало известно, большинство заразившихся было выявлено в Москве - 5 358 новых случаев. Общее количество инфицированных людей, которые были зафиксированы в столице с начала вспышки, составляет 62 658.



Оперштаб сообщает о том, что у 4 488 пациентов (46,6%) заражение было выявлено при помощи активного тестирования. Никаких клинических проявлений коронавируса у них нет.



Общее количество зараженных в России возросло до 124 054 человек.



В течение минувших суток в РФ было зарегистрировано 57 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, в том числе, 37 - в Москве. Признаны выздоровевшими 1 793 человека, включая более 600 - в столице. В общей сложности в России поправились уже свыше 15 тыс. инфицированных.



Приводя статистику по регионам, оперштаб информирует о том, что в Подмосковье за сутки зафиксировали 807 новых случаев заражения, в Петербурге - 323, в Нижегородской области - 320. Более ста человек были выявлены на территории Мурманской области и Дагестана (соответственно 143 и 109).



В Рязанской области зафиксировали 98 зараженных, на территории Башкирии - 92, в Тульской области - 88. Более восьмидесяти человек получили положительные анализы в Северной Осетии и в Свердловской области.



Автор: Злата Богатова

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