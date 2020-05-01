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В Подмосковье около кладбища обнаружили тело ребенка
1.5.2020 21:24
Фото: sledcom.ru
Младенец, найденный в лесу около кладбища в подмосковных Химках, скончался примерно месяц назад, передают российские СМИ со ссылкой на представителей СКР. Следователи приступили к работе, устанавливая личность матери мальчика и все обстоятельства случившегося.
ЧП случилось в последний день апреля. Тело ребенка обнаружили в лесу неподалеку от кладбища, расположенного в подмосковных Химках. По факту случившегося уже проводится проверка, заявили представители Главного следственного управления СКР по Московской области.
Согласно предварительным выводам специалистов, мальчик скончался около месяца назад. Останки ребенка находились в матерчатом свертке. Информации о причинах смерти младенца пока не поступало.
Известно лишь, что уже назначена судмедэкспертиза, в ходе доследственной проверки будут выяснены обстоятельства гибели мальчика. Кроме того, следователи приступили к работе по установлению личности матери ребенка.
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