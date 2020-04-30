|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Испания уведомила Россию о задержании экс-замглавы правительства Ставрополья
20:50
Фото: irk.today
Власти Испании официально уведомили российскую сторону о задержании объявленного в розыск экс-замглавы правительства Ставропольского края, передает ТАСС.
Бывшего российского чиновника обвиняют в мошеннических действиях.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Андрей Мурга был задержан испанской полицией после соответствующего запроса правоохранительных органов РФ. В прошлом занимавшего пост замглавы правительства Ставрополья, сообщала ранее газета El Mundo, задержали в Аликанте.
Власти Испании уже уведомили о случившемся российских правоохранителей.
Чиновника объявили в розыск по линии Интерпола в прошлом году: экс-замглавы правительства Ставрополья Андрей Мурга оказался фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Вопрос об экстрадиции будет решен в ближайшее время.
По данным зарубежных СМИ, бывший представитель администрации Ставропольского края пытался просить убежище в Испании.
Как пояснил источник в правоохранительных структурах, ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" выступало в качестве подрядчика при создании сайта, который должен был продвигать местную продукцию. Выяснив, что получившийся портал не соответствует первоначальному техническому заданию, Мурга обратился к руководству корпорации с требованием возвратить 3,5 млн рублей. Вместо того, чтобы направить средства на доработку этой интернет-площадки, чиновник потратил их в личных целях.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|