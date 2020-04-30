Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Испания уведомила Россию о задержании экс-замглавы правительства Ставрополья

20:50

Фото: irk.today



Власти Испании официально уведомили российскую сторону о задержании объявленного в розыск экс-замглавы правительства Ставропольского края, передает ТАСС.



Бывшего российского чиновника обвиняют в мошеннических действиях.



Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Андрей Мурга был задержан испанской полицией после соответствующего запроса правоохранительных органов РФ. В прошлом занимавшего пост замглавы правительства Ставрополья, сообщала ранее газета El Mundo, задержали в Аликанте.



Власти Испании уже уведомили о случившемся российских правоохранителей.



Чиновника объявили в розыск по линии Интерпола в прошлом году: экс-замглавы правительства Ставрополья Андрей Мурга оказался фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве. Вопрос об экстрадиции будет решен в ближайшее время.



По данным зарубежных СМИ, бывший представитель администрации Ставропольского края пытался просить убежище в Испании.



Как пояснил источник в правоохранительных структурах, ГУП "Корпорация развития Ставропольского края" выступало в качестве подрядчика при создании сайта, который должен был продвигать местную продукцию. Выяснив, что получившийся портал не соответствует первоначальному техническому заданию, Мурга обратился к руководству корпорации с требованием возвратить 3,5 млн рублей. Вместо того, чтобы направить средства на доработку этой интернет-площадки, чиновник потратил их в личных целях.



Автор: Злата Богатова

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