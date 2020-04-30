Новости шоу-бизнеса

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В Петербурге более 100 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе заразились коронавирусом
01:41
Фото: vk.com
За период с начала апреля среди сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге было лабораторно подтверждено в общей сложности 111 случаев заражения коронавирусом, передает ТАСС. Со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению отмечается, что среди инфицированных нет представителей руководства данного учреждения.
Информация о том, что в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе почти две с половиной сотни сотрудников заболели коронавирусом, не соответствует действительности. Как заявили в городском комитете по здравоохранению, в числе зараженных нет представителей высшего руководства Института.
Отмечается, что руководитель учреждения Валерий Парфенов и главврач Антон Повзун сейчас продолжают исполнять обязанности. Прокомментировав ситуацию, представители администрации Северной столицы пояснили, что интенсивность приема пациентов была понижена в последнее время по причине нехватки медицинского персонала. В результате больных перенаправляют в другие учреждения.
Кроме того, как указали в городском комитете по здравоохранению, институт не принимал пациентов с пневмонией и не был перепрофилирован для оказания помощи больным с COVID-19. Пациенты с воспалением легких представляли собой единичные случаи.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что коронавирусная инфекция якобы выявлена у 243 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Напомним, не так давно завотделением нейроортопедии петербургского НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена Дмитрий Пташников рассказал о том, что коронавирус подтвержден у всех его коллег. Сам доктор к тому времени уже перенес COVID-19.
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