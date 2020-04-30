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Один из крупнейших лунных метеоритов выставлен на торги
30.4.2020 23:54
Фото: pressherald.com
На торги Christie's выставлен фрагмент с маркировкой NWA 12 691, являющийся пятым по размеру лунным метеоритом из тех, которые когда-либо находили на Земле.
Как указано в сообщении на официальном сайте аукционного дома, вес этого уникального лота составляет около тринадцати с половиной килограммов.
Первоначальная стоимость установлена в размере двух миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллиона рублей).
Лунными метеоритами называют фрагменты, которые были выбиты из естественного спутника Земли в результате столкновений с какими-либо другими космическими телами. Метеорит NWA 12 691 ранее был обнаружен в пустыне Сахара, пояснил руководитель отдела науки и естествознания аукционного дома Джеймс Хислоп.
Подлинность фрагмента, выставленного на торги, была официально подтверждена по итогам сравнительного анализа пород, в период 1960—1970-х годов доставлявшихся с Луны американской миссией "Аполлон".
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