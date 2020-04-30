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Всех жителей Лос-Анджелеса бесплатно проверят на коронавирус, пообещал мэр


30.4.2020 22:09
Эрик ГарсеттиФото: echoru.com
Эрик Гарсетти

Лос-Анджелес стал первым крупным городом Соединенных Штатов, где всем желающим предложили бесплатно провести тест на возможное заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом объявил мэр города Эрик Гарсетти, передают американские СМИ.

Продублировав информацию на испанском языке, градоначальник Лос-Анджелеса пояснил, что пока приоритет все же будет у людей, имеющим симптомы, характерные для COVID-19 - кашель, температура и т.д. Тестирование по предварительной записи могут пройти все жители округа Лос-Анджелес, а не только города, отметил Эрик Гарсетти.

Как сообщил Гарсетти, на сегодняшний день в округе Лос-Анджелес выявлено свыше 22,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе, около полутора тысяч - за минувшие сутки. Порядка половины инфицированных - 10 380 человек - являются жителями города.

По состоянию на прошлый год, на территории округа Лос-Анджелес проживало свыше 10 млн человек. Регион считается самым населенным из округов страны, его население больше, чем число жителей 41 отдельных штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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