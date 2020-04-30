|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Всех жителей Лос-Анджелеса бесплатно проверят на коронавирус, пообещал мэр
30.4.2020 22:09
Фото: echoru.com
Эрик Гарсетти
Лос-Анджелес стал первым крупным городом Соединенных Штатов, где всем желающим предложили бесплатно провести тест на возможное заражение коронавирусной инфекцией.
Об этом объявил мэр города Эрик Гарсетти, передают американские СМИ.
Продублировав информацию на испанском языке, градоначальник Лос-Анджелеса пояснил, что пока приоритет все же будет у людей, имеющим симптомы, характерные для COVID-19 - кашель, температура и т.д. Тестирование по предварительной записи могут пройти все жители округа Лос-Анджелес, а не только города, отметил Эрик Гарсетти.
Как сообщил Гарсетти, на сегодняшний день в округе Лос-Анджелес выявлено свыше 22,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе, около полутора тысяч - за минувшие сутки. Порядка половины инфицированных - 10 380 человек - являются жителями города.
По состоянию на прошлый год, на территории округа Лос-Анджелес проживало свыше 10 млн человек. Регион считается самым населенным из округов страны, его население больше, чем число жителей 41 отдельных штатов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|