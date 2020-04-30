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В Екатеринбурге и пригороде сняли режим КТО
30.4.2020 14:36
Фото: lezgigazet.ru
Режим контртеррористической операции снят в уральской столице и пригороде Екатеринбурга, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления регионального ФСБ.
Как стало известно, силовики ликвидировали трех экстремистов.
В УФСБ пояснили, что к настоящему времени правовой режим контртеррористической операции (КТО), вводившийся в одном из районов Екатеринбурга и в свердловском муниципалитете, уже отменен. Силовики завершили работу по нейтрализации подозреваемых в экстремистской деятельности.
Режим КТО вступил в действие в Чкаловском районе уральской столицы и на территории Арамильского городского округа Свердловской области сегодня, 30 апреля, в 5:15 минут по местному времени. В ходе операции силовики нейтрализовали трех человек.
Ликвидированные в Чкаловском районе Екатеринбурга боевики, пояснили представители УФСБ по региону, готовили террористические атаки. На месте проведения операции позже были найдены и изъяты несколько единиц оружия и боеприпасы к нему, а также кустарно изготовленные взрывные устройства.
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