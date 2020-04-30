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В Екатеринбурге и пригороде сняли режим КТО


30.4.2020 14:36
В Екатеринбурге и пригороде сняли режим КТОФото: lezgigazet.ru

Режим контртеррористической операции снят в уральской столице и пригороде Екатеринбурга, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления регионального ФСБ.

Как стало известно, силовики ликвидировали трех экстремистов.

В УФСБ пояснили, что к настоящему времени правовой режим контртеррористической операции (КТО), вводившийся в одном из районов Екатеринбурга и в свердловском муниципалитете, уже отменен. Силовики завершили работу по нейтрализации подозреваемых в экстремистской деятельности.

Режим КТО вступил в действие в Чкаловском районе уральской столицы и на территории Арамильского городского округа Свердловской области сегодня, 30 апреля, в 5:15 минут по местному времени. В ходе операции силовики нейтрализовали трех человек.

Ликвидированные в Чкаловском районе Екатеринбурга боевики, пояснили представители УФСБ по региону, готовили террористические атаки. На месте проведения операции позже были найдены и изъяты несколько единиц оружия и боеприпасы к нему, а также кустарно изготовленные взрывные устройства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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