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«Роснефть» обвинила ВВС в клевете и готовит иск


30.4.2020 14:16
«Роснефть» обвинила ВВС в клевете и готовит искФото: vk.com

Российская госкомпания "Роснефть" собирается подать судебный иск, обвиняя британскую телерадиокомпанию ВВС в клевете.

Речь идет о публикациях, связанных с генетическими технологиями и генетическим редактированием.

Ранее Русская служба ВВС подготовила сообщения о том, что государственная добывающая компания "Роснефть" якобы принимает участие в создании некого нового центра. По данным автором материала, он будет специализироваться на генетических исследованиях, в том числе, генном редактировании.

В материале при этом утверждалось, что куратором данного проекта может являться детский энокринолог Мария Воронцова. В иностранной прессе ранее ее называли дочерью российского лидера Владимира Путина.

Как передают российские СМИ, цитируя сообщение пресс-службы госкомпании, сведения, распространенные Русской службой ВВС, совершенно безосновательные и недостоверные. В "Роснефти" подобные материалы британской телерадиовещательной компании "ВВС" расценили как "ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту".

В официальном комментарии также подчеркивается, что "Роснефть" собирается направить в суд исковое заявление, чтобы добиться опровержения ложных сведений и требовать возмещения репутационного ущерба.

Автор: Злата Богатова

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