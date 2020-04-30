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«Роснефть» обвинила ВВС в клевете и готовит иск
30.4.2020 14:16
Фото: vk.com
Российская госкомпания "Роснефть" собирается подать судебный иск, обвиняя британскую телерадиокомпанию ВВС в клевете.
Речь идет о публикациях, связанных с генетическими технологиями и генетическим редактированием.
Ранее Русская служба ВВС подготовила сообщения о том, что государственная добывающая компания "Роснефть" якобы принимает участие в создании некого нового центра. По данным автором материала, он будет специализироваться на генетических исследованиях, в том числе, генном редактировании.
В материале при этом утверждалось, что куратором данного проекта может являться детский энокринолог Мария Воронцова. В иностранной прессе ранее ее называли дочерью российского лидера Владимира Путина.
Как передают российские СМИ, цитируя сообщение пресс-службы госкомпании, сведения, распространенные Русской службой ВВС, совершенно безосновательные и недостоверные. В "Роснефти" подобные материалы британской телерадиовещательной компании "ВВС" расценили как "ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту".
В официальном комментарии также подчеркивается, что "Роснефть" собирается направить в суд исковое заявление, чтобы добиться опровержения ложных сведений и требовать возмещения репутационного ущерба.
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