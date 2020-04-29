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В Нижегородской области найдено тело главы УГИБДД
29.4.2020 20:53
Фото: primgazeta.ru
По факту обнаружения тела Павла Ржевского назначена служебная проверка, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области сообщается, что инцидент произошел, когда руководитель УГИБДД был в очередном отпуске.
Как стало известно от представителей местных властей, сегодня, 29 апреля, нашли мертвым руководителя нижегородского УГИБДД Павла Ржевского. Он скончался, находясь в очередном отпуске. По факту случившегося руководство регионального полицейского главка назначило служебную проверку. В сообщении говорится о том, что необходимо установить все обстоятельства инцидента и "мотивы совершенного поступка".
В ряде источников ранее также появились сообщения о том, что Ржевский мог скончаться на рабочем месте. Кроме того, отмечалось, что в числе версий - суицид. Официальные представители МВД по региону эту информацию комментировать пока отказались.
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