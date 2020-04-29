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Сибирские ученые выдвинули новую версию Тунгусского феномена
29.4.2020 07:27
Фото: smi2.net
Как полагают российские исследователи, разрушения в районе Подкаменной Тунгуски могли быть обусловлены не падением космического объекта, а ударными волнами, которые возникали при прохождении железного астероида сквозь слои атмосферы. Об этом сообщает Красноярский научный центр.
Согласно расчетам ученых, которые по-новому объясняют Тунгусский феномен 1908 года, взрывной удар мог возникнуть, когда небесное тело проходило через атмосферу Земли. Вывод предполагает, что астероид состояло не из льда, как кометные ядра, а из железа. По мнению исследователей, с этим связано отсутствие на поверхности Земли метеоритных фрагментов.
Проверяя свои предположения, сибирские ученые создали модель поведения малых астероидов в атмосфере Земли.
Космическое тело, которое позднее было названо Тунгусским метеоритом, взорвалось в воздухе 30 июня 1908 года. Это случилось на расстоянии около 65 километров от эвенкийского поселка Ванавара. Самая первая научная экспедиция, которую возглавил профессор Леонид Кулик, направилась в этот район в 1927 году. Ученые до сих пор продолжают спорить о произошедшем, и ни одна из гипотез пока не стала общепринятой.
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