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В Мексике заразилась коронавирусом министр федерального правительства
28.4.2020 15:15
Фото: livejournal.com
Новым коронавирусом заразилась министр госслужбы Мексики Ирма Сандоваль, передают латиноамериканские СМИ со ссылкой на соответствующее сообщение пресс-службы ведомства.
Чиновница сейчас находится на карантине.
Оставаясь под присмотром специалистов, Ирма Сандоваль продолжает исполнять свои обязанности, информирует министерство.
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, также указано, что незадолго до тестирования чиновница участвовала во встрече, где присутствовали главы нескольких мексиканских министерств.
По официальным данным, на 26 апреля в Мексике было лабораторно подтверждено свыше 14,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
На прошлой неделе в больницу попали двое российских депутатов: COVID-19 выявили у председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова и первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова.
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