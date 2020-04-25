ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы
Лавров: ряду стран ЕС запретили просить помощи у Москвы
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе
У берегов Антарктиды раскололся крупнейший в мире айсберг
У берегов Антарктиды раскололся крупнейший в мире айсберг
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен ЫнаВ Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына
Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19
В РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятийВ РФ до 30 апреля подготовят предложения по поэтапному снятию ограничений с предприятий
Тодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилииТодоренко потеряла титул «Женщина года» после рассуждений о бытовом насилии
Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на ЭльбеПутин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Цветы жизни. 45. Очная ставкаЦветы жизни. 45. Очная ставка
Цветы жизни. 44. ИностранкаЦветы жизни. 44. Иностранка
Цветы жизни. 43. Ищи ветра в полеЦветы жизни. 43. Ищи ветра в поле

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19


00:30
Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19Фото: vk.com

В больницу с коронавирусом доставлен первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, он уже сдал тест, и результат исследования на COVID-19 оказался положительным, передает РИА Новости.

Дмитрий Новиков подтвердил, что у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. В настоящее время депутат госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.

Ранее стало известно о двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, которую диагностировали у Леонида Калашникова, председателя комитета Госдумы по делам СНГ. Со ссылкой на его заявление российские СМИ сообщили о том, что все контактные лица уже находятся на карантине.

Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, по состоянию на 25 апреля в РФ коронавирусом заражены 74 588 человек. За минувшие сутки в различных регионах страны было выявлено 5 966 инфицированных, около половины из них не имели никаких симптомов.

На территории различных регионов ранее были усилены ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, власти объявили о режиме самоизоляции и выразили готовность внедрить системы контроля передвижения граждан, которые будут работать с использованием спецпропусков и QR-кодов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

В Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в АрктикеВ Госдепе объявили о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике
В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19В Петербурге у более 50 курсантов Военно-медицинской академии выявили COVID-19
В Канаде возросло число жертв стрельбыВ Канаде возросло число жертв стрельбы
В Канаде при стрельбе погибли 17 человекВ Канаде при стрельбе погибли 17 человек
Безос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемиюБезос и Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru