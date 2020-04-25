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Второй за день депутат Госдумы госпитализирован с COVID-19
00:30
Фото: vk.com
В больницу с коронавирусом доставлен первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, он уже сдал тест, и результат исследования на COVID-19 оказался положительным, передает РИА Новости.
Дмитрий Новиков подтвердил, что у него диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. В настоящее время депутат госпитализирован. Сведений о его состоянии пока нет.
Ранее стало известно о двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, которую диагностировали у Леонида Калашникова, председателя комитета Госдумы по делам СНГ. Со ссылкой на его заявление российские СМИ сообщили о том, что все контактные лица уже находятся на карантине.
Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, по состоянию на 25 апреля в РФ коронавирусом заражены 74 588 человек. За минувшие сутки в различных регионах страны было выявлено 5 966 инфицированных, около половины из них не имели никаких симптомов.
На территории различных регионов ранее были усилены ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, власти объявили о режиме самоизоляции и выразили готовность внедрить системы контроля передвижения граждан, которые будут работать с использованием спецпропусков и QR-кодов.
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