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В джунглях Юкатана найден неизвестный город майя
28.4.2020 13:36
Фото: portal-kultura.ru
Открытие было сделано, когда археологи обследовали леса на восточном побережье полуострова Юкатан, неподалеку от границы Мексики и Белиза.
Исследователи обнаружили ранее неизвестное доиспанское поселение.
По предварительным выводам специалистов, найденное ими поселение может относиться к постклассическому периоду майя (1200-1546 гг. н.э.), сообщается в кратком отчете, опубликованном Национальным институтом антропологии и истории (INAH).
Как полагают ученые, обнаруженный ими город мог быть в свое время одним из крупнейших поселений на восточном побережье Юкатана.
Город находится рядом с современной мексиканской деревней Махахуаль в штате Кинтана-Роо. По словам ученых, руины располагаются на участке между болотом и джунглями.
Ранее ученые признали Амазонию одним из древнейших очагов земледелия.
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