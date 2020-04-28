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В Троице-Сергиевой лавре COVID-19 выявили почти у 40 послушников


28.4.2020 00:31
Троице-Сергиева лавраФото: mail.ru
Троице-Сергиева лавра

Коронавирус лабораторно подтвержден у тридцати семи послушников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, передает агентство "Интерфакс".

Информация поступила от пресс-службы администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Некоторые из заболевших насельников сейчас лечатся в самой Лавре, часть - получает медицинскую помощь в больнице в подмосковных Химках, пояснили представители региональных властей.

Как указано на официальном сайте Московской духовной академии, расположенной на территории Лавры, положительным оказался тест у более чем пятидесяти человек. Девять из них были госпитализированы.

В общей сложности в академии сейчас проживает более 130 человек, в том числе, сотрудники и монашествующие.

Ранее на карантин по коронавирусу был закрыт Дивеевский монастырь. Как информировала пресс-служба Нижегородской митрополии, решение было принято после соответствующего предписания Роспотребнадзора.

Заболевание было выявлено у нескольких сестер, проживающих в монастыре. Ограничительные меры, распространяющиеся и на село Дивеево, будут действовать вплоть до 30 апреля.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 211

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