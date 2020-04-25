|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дивеевский монастырь закрыли на карантин
25.4.2020 22:19
Фото: vk.com
Серафимо-Дивеевский монастырь
С 25 апреля Серафимо-Дивеевский монастырь находится на карантине, передают российские СМИ.
Как информирует пресс-служба Нижегородской митрополии, решение было принято после соответствующего предписания Роспотребнадзора.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции начиная с 25 апреля Серафимо-Дивеевский монастырь находится на карантине.
По данным митрополии, заболевание было выявлено у нескольких сестер, проживающих в монастыре. Всем им потребовалась помощь медиков в связи с воспалением легких. В ходе обследования у заболевших подтвердился коронавирус. Заразившиеся монахини изолированы, их лечат в монастырском медцентре.
Прихожане перестали посещать службы еще с 15 апреля, по предписанию главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, указано в официальном сообщении.
Ограничительные меры, распространяющиеся и на село Дивеево, будут действовать вплоть до 30 апреля. В случае необходимости карантин продлят, сообщает епархия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|