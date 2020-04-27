|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Башкирии ученикам выпускных классов раздадут планшеты
27.4.2020 23:07
Фото: livejournal.com
Гаджеты, предназначенные для того, чтобы дети могли учиться в дистанционном режиме, будут выданы ученикам 9-х и 11-х классов школ Башкирии.
Соответствующее поручение глава региона Радий Хабиров дал на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.
Как передают региональные СМИ, для увеличения охвата школьников дистанционным обучением в Башкирии учащимся выпускных классов раздадут планшеты. По словам главы региона Радия Хабирова, в короткое время устройства закупят на средства благотворительного пожертвования "Ассоциации юристов России".
На эти цели будет потрачено три миллиона рублей, после чего девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, у которых в семье нет ни одного гаджета, который можно подключить к интернету, адресно раздадут планшеты для учебы.
По словам главы Минобразования Башкирии Айбулата Хажина, количество учеников, которые сейчас учатся в дистанционном режиме, возросло до 83,4 % за счет оснащения гаджетами школьников в многодетных семьях.
Ранее стало известно о более чем 20 тыс. ребятах в Бурятии, которые не могут пока обучаться удаленно из-за отсутствия компьютеров или гаджетов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|