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В Башкирии ученикам выпускных классов раздадут планшеты


27.4.2020 23:07
В Башкирии ученикам выпускных классов раздадут планшетыФото: livejournal.com

Гаджеты, предназначенные для того, чтобы дети могли учиться в дистанционном режиме, будут выданы ученикам 9-х и 11-х классов школ Башкирии.

Соответствующее поручение глава региона Радий Хабиров дал на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.

Как передают региональные СМИ, для увеличения охвата школьников дистанционным обучением в Башкирии учащимся выпускных классов раздадут планшеты. По словам главы региона Радия Хабирова, в короткое время устройства закупят на средства благотворительного пожертвования "Ассоциации юристов России".

На эти цели будет потрачено три миллиона рублей, после чего девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, у которых в семье нет ни одного гаджета, который можно подключить к интернету, адресно раздадут планшеты для учебы.

По словам главы Минобразования Башкирии Айбулата Хажина, количество учеников, которые сейчас учатся в дистанционном режиме, возросло до 83,4 %  за счет оснащения гаджетами школьников в многодетных семьях.

Ранее стало известно о более чем 20 тыс. ребятах в Бурятии, которые не могут пока обучаться удаленно из-за отсутствия компьютеров или гаджетов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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