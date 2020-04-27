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В Петербурге умер заразившийся COVID-19 завотделением Александровской больницы
27.4.2020 08:47
Фото: piter.tv
В Северной столице скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов.
Как передает агентство "Интерфакс", врач был заражен коронавирусной инфекцией.
О положительном анализе на COVID-19 сообщается со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. Представители администрации Петербурга отметили, что Алексей Филиппов умер в Боткинской инфекционной больнице.
Ранее власти Петербурга сообщили о смерти четырех медсестер с коронавирусом. Все они скончались в течение апреля.
Несколько дней назад представители руководства Боткинской клиники рассказали журналистам о том, что у них на лечении находился 121 медработник с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.
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