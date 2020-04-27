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Полицейские Дубая получили шлемы с тепловизорами
27.4.2020 08:12
Фото: ziffdavisinternational.com
Сотрудники полиции Дубая начинают использовать "умные каски", которые оснащены тепловизорами, передает Reuters.
Устройства позволят измерять температуру людей с расстояния в несколько метров.
Полицейские с пятиметрового расстояния в течение одной минуты теперь смогут проверить температуру у двухсот человек. Каждый шлем имеет сразу две инфракрасные камеры и оснащен технологией распознавания лиц. Одновременно на специальном экране могут отображаться до тринадцати человек.
В случае выявления людей с повышенной температурой, полицейские будут выдавать им соответствующее предупреждение, пояснили представители властей Дубая. В администрации города рассчитывают, что при помощи новейших технологий полицейские смогут эффективно выявлять потенциально зараженных коронавирусом.
Ранее власти страны объявили об отмене карантина. Жители вновь могут свободно покидать дома и передвигаться, не получая предварительно какое-либо разрешение. Для этого нужно лишь обязательно носить маску. Нарушителям выписывают штраф в размере 1000 дирхамов (примерно 250 евро). Кроме того, пока еще нельзя собираться в группы более трех человек.
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