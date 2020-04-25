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В Пхеньяне опровергли слухи о смерти Ким Чен Ына
02:40
Фото: smi2.net
Публикации в СМИ прокомментировал председатель Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос, слова которого приводит агентство Bloomberg.
Как заявил представитель официального Пхеньяна, сведения о кончине лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.
Распространившуюся в прессе информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии, дипломат назвал "ложной и злонамеренной".
Судя по сведениям, опубликованным на официальном сайте ассоциации, де Бенос занимает пост координатора комитета по культурным связям Северной Кореи с иностранными государствами.
Ранее в средствах массовой информации начали тиражировать публикацию вице-директора гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн, где сообщалось о смерти главы КНДР. Позднее запись о Ким Чен Ыне была удалена.
Напомним, накануне глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о том, информация о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствует действительности. По словам американского президента, он располагает "данными о том, что эти сведения недостоверны".
По данным открытых источников, лидер КНДР перенес операцию и столкнулся с проблемами в период восстановления. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 11 апреля. Кроме того, 15 апреля он впервые за многие годы не был на праздничных торжествах, организованных в честь 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
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