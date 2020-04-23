Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп поставил под сомнение сведения о здоровье Ким Чен Ына

06:07

Фото: smi2.net



Информация о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына, распространившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности, завил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.



Американский президент высказался на эту тему в ходе брифинга в Белом доме.



Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, в его распоряжении имеются "данные о том, что эти сведения недостоверны". Американский лидер прокомментировал сообщения, распространившиеся в последнее время в СМИ, о плохом самочувствии Ким Чен Ына.



По данным открытых источников, лидер КНДР перенес операцию и столкнулся с проблемами в период восстановления. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 11 апреля. Кроме того, 15 апреля он впервые за многие годы не был на праздничных торжествах, организованных в честь 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.



В Москве, отреагировав на эти сведения, заявили о том, что ожидают официально подтвержденной информации. Такое же мнение выразили и в ряде других стран.



Позже японское издание Asahi назвало вторым человеком в Северной Корее младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - 31-летнюю Ким Е Чжон. В публикации утверждалось, что в Пхеньяне еще в прошлом году приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране.



Автор: Злата Богатова

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