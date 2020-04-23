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Трамп поставил под сомнение сведения о здоровье Ким Чен Ына
06:07
Фото: smi2.net
Информация о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына, распространившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности, завил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Американский президент высказался на эту тему в ходе брифинга в Белом доме.
Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, в его распоряжении имеются "данные о том, что эти сведения недостоверны". Американский лидер прокомментировал сообщения, распространившиеся в последнее время в СМИ, о плохом самочувствии Ким Чен Ына.
По данным открытых источников, лидер КНДР перенес операцию и столкнулся с проблемами в период восстановления. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике лишь 11 апреля. Кроме того, 15 апреля он впервые за многие годы не был на праздничных торжествах, организованных в честь 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
В Москве, отреагировав на эти сведения, заявили о том, что ожидают официально подтвержденной информации. Такое же мнение выразили и в ряде других стран.
Позже японское издание Asahi назвало вторым человеком в Северной Корее младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - 31-летнюю Ким Е Чжон. В публикации утверждалось, что в Пхеньяне еще в прошлом году приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране.
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