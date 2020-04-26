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В колонии под Тулой выявили очаг COVID-19
26.4.2020 01:47
Фото: balticplus.ru
В Туле из исправительной колонии No 2 в больницу были доставлены более десяти человек, у которых позже выявили коронавирусную инфекцию.
По данным регионального УФСИН, состояние заболевших врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.
Все инфицированные являются лицами, которые отбывают наказание в указанном исправительном учреждении, пояснили в ведомстве. Круг контактных лиц уже установлен, все они изолированы и продолжают сдавать тесты на заражение коронавирусом. Сколько всего человек находятся под наблюдением специалистов, не уточняется.
В пресс-службе добавили, что в целях профилактики распространения заболевания во всех учреждениях и на прилегающих к ним территории сейчас регулярно проводят все необходимые мероприятия санитарно-противоэпидемического характера.
По последним официальным данным, в Тульской области COVID-19 выявили у 578 человек, четверо из них скончались.
Ранее в Уфе подавили бунт в колонии строгого режима.
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